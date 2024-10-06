Kandilli Duyurdu, Adana'da Deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 13.04'te, yerin 5 kilometre altında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde son dönemde artış gösteren depremler endişe yaratırken, son olarak Kandilli Rasathanesi Adana'da 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.
İğdebel-Tufanfeyli merkezli depremin saat 13.04'te gerçekleştiği bildirildi.
Sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 6, 2024
IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) https://t.co/iZUW6dPHPB
06.10.2024, 13:04:27 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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Kaynak: Gerçek Gündem
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