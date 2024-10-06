Kandilli Duyurdu, Adana'da Deprem!

Türkiye'nin birçok bölgesinde son dönemde artış gösteren depremler endişe yaratırken, son olarak Kandilli Rasathanesi Adana'da 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

İğdebel-Tufanfeyli merkezli depremin saat 13.04'te gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem