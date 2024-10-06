Irak ve Suriye'de 4 PKK'lı Terörist Etkisiz
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2, Suriye’nin kuzeyinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.
Kaynak: ANKA