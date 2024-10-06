AFAD Duyurdu: Adana'da Korkutan Deprem
AFAD, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; saat 00.53'te merkez üssü Adana'nın Tufanbeyli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 5, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Tufanbeyli (Adana)
Tarih:2024-10-06
Saat:00:53:51 TSİ
Enlem:38.26806 N
Boylam:36.36833 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/DehCSHZPj9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğü 3.5, derinliğini ise 3.1 km olarak bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 5, 2024
BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) https://t.co/O7uvewnkAu
06.10.2024, 00:53:51 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 3.1 km#Kandilli