AFAD Duyurdu: Adana'da Korkutan Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; saat 00.53'te merkez üssü Adana'nın Tufanbeyli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğü 3.5, derinliğini ise 3.1 km olarak bildirdi.