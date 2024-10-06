Bilecik'te Kamyonet ile Otomobil Birbirine Girdi: Sürücü Yaralı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönünde ilerleyen N.B. idaresindeki kamyonet ile 1. Organize Sanayi bölgesinden çıkış yapmak isteyen A. Ç. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Yaşanan kazada otomobil sürücü A. Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA