Çanakkale Boğazı Gemi Geçişlerine Kapatıldı

Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sis sebebiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemiler, Marmara ve Ege Denizi girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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Çanakkale Boğazı Gemi Geçişlerine Kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkisini gösteren yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara sebep oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 08.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Kuzey ve Güney'den giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

Gemiler Marmara ve Ege Denizi girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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Kaynak: İHA

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