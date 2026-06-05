Can Polat'ı Kim Öldürdü? Engin Polat'ın İfadesi Sonrası Daltonlar Çetesi'nden Flaş Açıklama

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Kara para aklama davalarıyla Türkiye gündeminden düşmeyen Dilan ve Engin Polat ailesi, bu kez İzmir’in Çeşme ilçesinde işlenen bir cinayet ve arkasındaki "çete" iddialarıyla gündemde.

Polat ailesinin tatil yaptığı otelin çıkışında düzenlenen silahlı saldırıda, Engin Polat’ın amcasının oğlu ve aynı zamanda şoförü olan Can Polat sol koltuk altından vurularak ağır yaralandı. Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KREDİ KARTI SLİPİ KATİLİ ELE VERDİ

Cinayetin ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, profesyonel bir takip neticesinde katil zanlısına ulaştı. Saldırganın olay öncesinde otel çevresindeki işletmelerde pusuya yattığı ve bu esnada nakit yerine kredi kartı kullandığı belirlendi. Slip kayıtlarını geriye dönük inceleyen polis, şüphelinin Serhat Altun olduğunu tespit etti. Zanlı Altun, düzenlenen operasyonla İzmir’in Konak ilçesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

'2 YILDIR DALTONLAR TEHDIT EDIYORDU'

Olayın ardından emniyette ifadesi alınan Engin Polat, hedefte kendilerinin olduğunu öne sürdü. Yaklaşık 2 yıldır "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütü tarafından sistematik şekilde tehdit edildiklerini belirten Polat, bu güvenlik tehdidine ilişkin daha önce de emniyete giderek resmi şikayette bulunduğunu söyledi.

'BİZ KADININ, ÇOCUĞUN YANINDA MERMİ ATMAYIZ'

Engin Polat'ın doğrudan işaret ettiği 'Daltonlar Çetesi' cephesinden ise iddialara yanıt geldiği iddia edildi. Türkiye'den erişime kapalı olan bir sosyal medya hesabı üzerinden örgüt adına yapılan açıklamada cinayetle bağlantılı oldukları iddiası kesin bir dille reddedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz kadının, çocuğun yanında mermi atmayız. Hasımlarımıza bile yapacağımız eylemde bu kuralı çiğnemeyiz. Şimdi Engin Polat çıksın, adam gibi doğruları anlatsın. Bizim bu son yaşanan olayla zerre alakamız yoktur. Bu tarz eylemleri şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden gariban korumaya Allah'tan rahmet dileriz."

Kaynak: Haber Merkezi