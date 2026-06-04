Can Polat'ın Cenazesinde Yürek Yakan Feryat: Dilan Polat Ayakta Durmakta Güçlük Çekti

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'ta meydana geldi. Sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni de olan Can Polat'a, Serhat A. tarafından ateş açıldı. Can Polat kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak için dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırının ardından araçla bölgeden uzaklaştığı değerlendirilen şüpheli Serhat A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Bir süre sonra Serhat A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Dilan Polat yaşananları gözyaşları içinde anlattığı videoyu, sanal medya hesabından paylaştıktan bir süre sonra kaldırdı.

CENAZEDE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Can Polat'ın cenazesi, cenaze namazının kılınması için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Polat ailesinin yakınları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı.

Taziyeleri kabul eden aile yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, Can Polat'ın tabutunun cami avlusuna taşındığı sırada kızının fenalaştığı görüldü. Can Polat’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

"BABAMI BİZDEN ALDINIZ"

Babasının tabutuna sarılan Can Polat'ın kızları, "Babamı bizden aldınız" diyerek feryat etti. Yaşanan duygusal anlar cenazeye katılanları da gözyaşlarına boğdu.

DİLAN POLAT GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenazeye katılan fenomen Dilan Polat da gözyaşlarına boğuldu. Polat'ı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: DHA-İHA