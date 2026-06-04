CHP'de Gözler Salı Gününde: Kılıçdaroğlu'ndan Grup Toplantısı Sorusuna Cevap

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki salı günü TBMM’de gerçekleştirilecek olan CHP grup toplantısında konuşma yapacağını duyuruştu.

Bu açıklamanın ardından gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı çıkışında konuştu.

Kılıçdaroğlu "Haftaya grup toplantısında sizi görecek miyiz?" diye soran gazeteciye, "Umarım, hep beraber" yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi