CHP'de Gözler Salı Gününde: Kılıçdaroğlu'ndan Grup Toplantısı Sorusuna Cevap
Mahkemenin 'mutlak butan' kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki salı günü gerçekleştirilecek olan CHP Meclis grup toplantısıyla ilgili "Sizi görecek miyiz?" sorusuna "Umarım, hep beraber" şeklinde yanıt verdi.
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki salı günü TBMM’de gerçekleştirilecek olan CHP grup toplantısında konuşma yapacağını duyuruştu.
Bu açıklamanın ardından gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı çıkışında konuştu.
Kılıçdaroğlu "Haftaya grup toplantısında sizi görecek miyiz?" diye soran gazeteciye, "Umarım, hep beraber" yanıtını verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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