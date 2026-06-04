CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nda Yeni Dönem: Mahir Polat Başkan Seçildi
Yargının 'mutlak butlan' kararının ardından en yaşlı üye Garip Erdoğan başkanlığında toplanan ve açılışını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında, Mahir Polat oy çokluğuyla kurul başkanı seçildi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na yönelik yargıdan çıkan "mutlak butlan" kararının ardından hukuken yeniden göreve iade edilen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), bugün CHP Genel Merkezi'nde ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Siyaset kulislerinin gözünü çevirdiği toplantının açılışını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.
EN YAŞLI ÜYE YÖNETTİ, 1 SAAT SÜRDÜ
Yasal prosedürler gereği en yaşlı üye sıfatını taşıyan Garip Erdoğan öncülüğünde toplanan kurulun ilk mesaisi yaklaşık 1 saat sürdü. Tamamen seçim gündemiyle bir araya gelen kurul üyeleri, gizli oylama ile yeni yönetim kadrosunu belirledi.
İŞTE YDK’NIN YENİ YÖNETİM KADROSU
Yapılan oylama sonucunda CHP'nin en yüksek disiplin organında görev dağılımı oy çokluğuyla şu şekilde netleşti:
- YDK Başkanı: İzmir Milletvekili Mahir Polat
- Başkan Yardımcısı: Ahmet Ersen Özsoy
- YDK Sekreteri: Sezgin Kaya
Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından toplantı sona erdi.
Kaynak: AA