Can Holding Soruşturması... Kenan Tekdağ Dahil 11 Kişi Tutuklandı

Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Remzi Sanver ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Diğer 14 şüpheli içinse adli kontrol kararı verildi.

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden 11’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver ile Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüte üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlamaları yöneltti.

MALİ İNCELEME TESPİTLERİ

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz para girişleri yapıldığı, paraların şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlendiği ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı tespit edildi. Örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, yönetim kurullarında yapılan değişikliklerle sorumlulukların dağıtıldığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Bugüne kadar Can Holding’e bağlı 121 şirkete kayyım atanırken, soruşturma Ciner Grubu’na da uzanmıştı. Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı, oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass UK yöneticisi Gökhan Şen tutuklandı. Ayrıca Park Holding ve bağlı şirketlerdeki 12 şüpheliye adli kontrol uygulanırken; medya, enerji ve eğitim alanında faaliyet gösteren 18 şirkete kayyım atandı.

Kaynak: DHA

