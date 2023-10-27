Can Atalay kararı görüşülürken AYM'den mahkemeye yazı gönderildi

AYM'nin hak ihlali kararının ardından yerel mahkeme Can Atalay'ın tahliyesine ilişkin bir kez daha toplandı. İkinci kez heyet görüşme halindeyken AYM'nin öğle saatlerinde yerel mahkemenin kararını bildirmesi için yazı gönderdiği öğrenildi.

Can Atalay kararı görüşülürken AYM'den mahkemeye yazı gönderildi

Can Atalay hakkında hak ihlali kararının ardından gözler 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi.

Sabah saatlerinde toplanan mahkeme heyeti ve kalem memurları 10 saatin sonunda adliyeden ayrıldı. Heyet görüşme halindeyken hak ihlali kararına ilişkin konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "AYM kararı ortadadır, Meclis gereğini yerine getirecektir" dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: AYM kararı ortada, Meclis gereğini yapacaktırMeclis Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: AYM kararı ortada, Meclis gereğini yapacaktırGüncel

Halktv.com.tr'den Fırat Fıstık' yargı kaynaklarına dayandırdığı göre Anayasa Mahkemesi'nden 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazı daha gönderildi.

AYM'nin gönderdiği yazıda 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden kararını bildirmesi ve yeni yargılamaya ilişkin esas numarasının yazılması istendi.

AYM, gerekçeli kararında şüpheye yer bırakmayacak şekilde Atalay'ın tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Bu yazıyla AYM, bir an önce tahliye kararı vermesi için yerel mahkemeyi bir kez daha uyarmış oldu. Ancak bu yazının öğle saatlerinde mahkemeye geldiği fakat sisteme saatler sonra girildiği öğrenildi.

Etiketler
Can Atalay Anayasa Mahkemesi (AYM)
Öğrencilerin Zeren için başlattığı eylemler sürüyor: İstanbul'da yüzlerce kişi toplandı, İzmir'de öğrenciler polis barikatını aştı Öğrencilerin Zeren için başlattığı eylemler sürüyor: İstanbul'da yüzlerce genç toplandı
Hakan Fidan: 'Ya tüm dünyaya yayılacak büyük bir savaş çıkacak ya da büyük bir barış' Hakan Fidan: 'Ya tüm dünyaya yayılacak büyük bir savaş çıkacak ya da büyük bir barış'
Hamas'tan rehinelerin serbest bırakılması için 'ateşkes' şartı Hamas'tan rehinelerin serbest bırakılması için 'ateşkes' şartı
İsviçre aylık 103 bin TL'ye 85 bin işçi alacak! İşte eleman aranan meslekler! İsviçre aylık 103 bin TL'ye 85 bin işçi alacak! İşte eleman aranan meslekler!
Türk Donanması, Dolmabahçe’yi değil Vahdettin Köşkü’nü selamlayacak Türk Donanması, Dolmabahçe’yi değil Vahdettin Köşkü’nü selamlayacak
Yalı Çapkını dizisine veda etti! Star TV seyircilerini isyan ettiren değişiklik Yalı Çapkını dizisine veda etti! Star TV seyircilerini isyan ettiren değişiklik
ÇOK OKUNANLAR
‘Deprem kahini’ yeniden sahneye çıktı: Hoogerbeets’ten yeni 'felaket' açıklaması ‘Deprem kahini’ yeniden sahneye çıktı: Hoogerbeets’ten yeni 'felaket' açıklaması
MASAK, Selin Ciğerci'yi de incelemeye aldı: 'Taksim Meydanı'nda kendimi asarım' MASAK, Selin Ciğerci'yi de incelemeye aldı: 'Taksim Meydanı'nda kendimi asarım'
45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! 45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste!
İstanbullular dikkat: Bu 17 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak! İstanbullular dikkat: Bu 17 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak!
Ev sahipleri dikkat: Yeni dönem başladı, bunu yapan 100 bin lira ceza ödeyecek! Ev sahipleri dikkat: Yeni dönem başladı, bunu yapan 100 bin lira ceza ödeyecek!