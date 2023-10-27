Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: AYM kararı ortada, Meclis gereğini yapacaktır

AYM'nin hakkında 'hak ihlali' kararı verdiği TİP Milletvekili Can Atalay hakkında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "AYM kararı ortadadır, Meclis gereğini yerine getirecektir" dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: AYM kararı ortada, Meclis gereğini yapacaktır

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası'nda 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel seçiminde milletvekili seçilen Atalay'ın bireysel başvurusunu görüşmesinin ardından verilen "hak ihlali" kararına ilişkin olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamada bulundu.

AYM, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

Kararın 9’a karşı 5 oyla, oyçokluğu ile alındığı; ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yerel mahkemeye gönderileceği öğrenilmişti.

Bu karar ile birlikte Can Atalay’ın kısa sürede tahliye edilmesi bekleniyor.

KURTULMUŞ’TAN ‘ATALAY’ AÇIKLAMASI

Atalay’ın tahliyesi beklenirken; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni bir açıklama geldi.

Kurtulmuş, “TBMM’nin tavrı açıktır. Can Atalay’ın milletvekili listesinde olduğu kayıtlara geçmiştir. Özlük haklarını kullanıyor. Bütün partilerin oluruyla ittifakıyla, bağımsızlara düşen haklar çerçevesinde insan hakları komisyonu üyesi olarak seçilmiştir. Can Atalay hakkında Yargıtay’ın kararı Meclis'e geldi ancak Genel Kurul’a sevk etmedim, AYM kararı ortadadır, Meclis gereğini yerine getirecektir” ifadelerini kullandı.

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