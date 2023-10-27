Asansör cinayetinde denetimi yapan firma yetkilisi tutuklandı

Aydın’daki KYK yurdunda bir öğrencinin hayatını kaybettiği asansör faciasında adliyeye sevk edilen firma yetkilisi Mustafa Büyükyapıcı tutuklandı.

Asansör cinayetinde denetimi yapan firma yetkilisi tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar KYK Kız Yurdu’nda yaşanan asansör faciasında 22 yaşındaki Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetmiş; öğrenciler, günlerdir asansörlerin tehlikeli olduğu konusunda yurt yönetimini uyardıklarını ancak dikkate alınmadığını söylemişti.

Yurt müdürü açığa alınıp hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDI

Aydın’da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi Mustafa Büyükyapıcı (42) hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Büyükyapıcı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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