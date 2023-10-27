Hamas'tan rehinelerin serbest bırakılması için 'ateşkes' şartı

Hamas, rehinelerin bırakılması için “sakin bir ortam” gerektiğini, İsrail ateşkesi kabul edinceye kadar rehinelerin hiçbirinin serbest bırakılmayacağını açıkladı.

Hamas'tan rehinelerin serbest bırakılması için 'ateşkes' şartı

Hamas'tan bir yetkili, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını, İsrail'in Gazze bombardımanını durduracak bir ateşkes şartına bağladı. Rus gazetesi Kommersant, Moskova'yı ziyaret eden Hamas heyetinden bir yetkilinin, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıda farklı Filistinli direniş grupları tarafından rehin alınanların tamamının yerlerinin belirlenmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söylediğini aktardı.

Habere göre Hamas yetkilisi Ebu Hamit, “Çoğu sivil onlarca kişiyi rehin aldılar, bu kişileri Gazze Şeridi'ne bulmak ve daha sonra serbest bırakmak için zamana ihtiyacımız var” diye konuştu.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre şimdiye kadar dört rehinenin serbest bırakıldığını söyleyen Ebu Hamit, Hamas'ın “sivil tutukluları” serbest bırakma amacını açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Ancak Ebu Hamit, bunun için “sakin bir ortam” gerektiğini söyledi ve İsrail bombardımanında 50 rehinenin öldüğü iddiasını yineledi.

Rus medyasına göre Moskova'daki Hamas yetkilileri, hangi ülkenin pasaportunu taşırlarsa taşısınlar ellerindeki tüm rehineleri İsrailli olarak gördüklerini, İsrail ateşkesi kabul edinceye kadar rehinelerin hiçbirini serbest bırakamayacaklarını belirtti.

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