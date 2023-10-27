Türk Donanması, Dolmabahçe’yi değil Vahdettin Köşkü’nü selamlayacak

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan törenlerde, saat 17.00’da başta TCG Anadolu olmak üzere 100 askeri gemi Boğaz’da geçit töreni yapacak.

Törene Türk Yıldızları ve SOLO Türk dahil olmak üzere 20 muharip uçağı eşlik edecek. Geçit töreninde 101 pare top atışı da yapılacak.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Türk Donanması, İstanbul Boğazı’ndan geçerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu Vahdettin Köşkü’nü selamlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün kaldığı Dolmabahçe Sarayı yerine, Çengelköy’de bulunan ve son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin’in kullandığı köşkü tercih etmesi dikkati çekti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir yetkili gönderilen talimatta “TCG Anadolu’nun Vahdettin Köşkü’nün önüne gelince ikazla Cumhurbaşkanı’nı selamlayacağı” ifadesinin açıkça yer aldığını belirtti. Ayrıca bir başka askeri yetkili de planlamanın “Vahdettin Köşkü’nde töreni kabul edecek Cumhurbaşkanı’nın gemilerle tören geçişini selamlanması” şeklinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları da bu bilgiyi doğruladı.

Bu arada Türk Yıldızları da alçak uçuş yaparak selamlama törenine eşlik edecek.

Vahdettin Köşkü, 2014 yılından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “çalışma ofisi” olarak kullanılıyor.