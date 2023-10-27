İmamoğlu'ndan Cuma Hutbesi'nde Atatürk'e yer verilmemesine tepki: -Mış gibi yapılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın Paneli’nde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bugünkü Cuma Hutbesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ilişkin sözlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermemesine tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Geçmişi yok sayan, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmakta imtina eden kim var ise onları üzülerek izliyorum. Bugün, burada bulunmak ve sizlerle bu anı paylaşmak, Cumhuriyet ve kadın vurgusu üzerine konuşmak beni çok bahtiyar etmiştir.

Şunu söylemek istemiyordum ve söyleyeceğim; gerçekleri bileceğiz ve mutlaka üstüne konuşacağız. Bugün Cumhuriyet'in ne kadar değerli olduğunu tarifleyen bir hutbe dinledim. İçinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamak ve Cumhuriyet ile beraber onu paylaşmamak fikrini ortaya koyan bir aklın, bir zihnin gerçekten bu ülkeye faydası yok. Bunu üzüntüyle takip ediyorum. -Mış gibi yapılmaz. Cumhuriyet'in değerlerini yaşayacaksınız, onun özgürlüğüyle onun verdiği eşitlikle hep birlikte olacağız. O Cumhuriyet olmasaydı ben de burada size hitap ediyor olmazdım. Büyük bir kesiminizde burada bunu dinleme özgürlüğüne sahip olamayacaktınız."