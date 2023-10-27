Öğrencilerin Zeren için başlattığı eylemler sürüyor: İstanbul'da yüzlerce kişi toplandı, İzmir'de öğrenciler polis barikatını aştı

Aydın'da KYK yurdun bir ihmal sonucu hayatını kaybeden Zeren için başlayan eylemler, bugün de devam ediyor.

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Öğrencilerin Zeren için başlattığı eylemler sürüyor: İstanbul'da yüzlerce kişi toplandı, İzmir'de öğrenciler polis barikatını aştı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar KYK Kız Yurdu’nda yaşanan asansör faciasında 22 yaşındaki Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetmişti. İhmal sonucu hayatını kaybeden öğrenci için ülkenin bir çok noktasında arkadaşları eylemlere başlamıştı.

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İSTANBUL'DA YÜZLERCE KİŞİ TOPLANDI

İstanbul Kadıköy Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, "Bu düzende geleceğimiz yok, yaşayacağız, yaşatacağız" yazılı pankart açtı.

Eylemde "Katil KYK" , "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları atıldı.

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İZMİR'DE ÖĞRENCİLER POLİS BARİKATINI AŞTI

İzmir'de ise Bornova Büyükpark'a yürümek isteyen öğrencilerin önü polis tarafından kesilirken; öğrenciler polis barikatını aşarak yürümeye devam etti.

Üniversite öğrencileri eylemde "Polis simit sat, onurlu yaşa", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

"BOYUN EĞMEMEK İÇİN YÜRÜYORUZ"

Eskişehir'de bir araya gelen öğrenciler de "Kaza değil, cinayet" pankartıyla eylem yaptı.

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Zeren Ertaş
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