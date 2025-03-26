Camilerde Bayram Temizliği Başladı

Osmaniye'de Ramazan Bayramı hazırlıkları devam ederken, öğrenciler bayram öncesi temizliğe yardım etti.

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Camilerde Bayram Temizliği Başladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gönüllü öğrenciler, 1800 yıllık Ala Cami'de Ramazan Bayramı öncesi temizlik yaptı.

Kadirli Ahmet Topaloğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince başlatılan "Temiz Mekanlar, Mutlu İnsanlar" projesine katılan öğrenciler, tarihi camiyi ziyaret etti.

Öğretmen Halime Tomruk ise gönüllülerle bayram temizliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "1800 yıldır ayakta duran camide öğrencilerimize manevi birlik duygusu katmak bizler için mutluluktur." diye konuştu.

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