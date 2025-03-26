Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Ziyareti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin tarihi ile ilgili "Yakında ABD ziyareti olabilir mi?" sorusuna "İnşallah" diyerek yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı Beyaz Saray'da kabul etmişti.

Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullanmış, Trump ise "İyi bir ülke; lideri de iyi" diye karşılık vermişti.

TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile en son 16 Mart'ta telefonda görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi