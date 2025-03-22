Trump'tan Türkiye'ye F-35 Şartı! ABD O Fikre Sıcak Bakıyor

ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Türkiye'ye yeniden F-35 satışına olumlu yaklaştığını duyurdu.

Amerikan Fox News kanalında yayımlanan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye F-35 satışını yeniden değerlendirdiği ifade edildi.

Habere göre Trump, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı gündemine aldı. Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerini çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması durumunda Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti.

TRUMP BİR ÇALIŞMA YAPMALARINI İSTEDİ

F-35'lerin Türkiye'ye satılabilmesi için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) çerçevesindeki yaptırımları kaldırması gerektiği vurgulandı. Trump, ekibinden, "Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" dair bir çalışma yapmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde birçok ikili ve bölgesel konu detaylı şekilde ele alınmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi