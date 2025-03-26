Muğla'da Feci Kaza: 17 Yaşındaki Genç Öldü

Muğla'da bir kamyonet, iki motosiklete çarptı. 17 yaşındaki Muhammet Şeyda Aşçıoğlu hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı. Kamyonetin şoförü her yerde aranıyor.

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Muğla'da Feci Kaza: 17 Yaşındaki Genç Öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Taşyaka Mahallesi'nde bir kamyonet, Muhammet Şeyda Aşçıoğlu'nun (17) kullandığı motosiklet ile S.R.C.'nin yönetimindeki plakalı motosikletle çarpıştı.

Muğla'da Feci Kaza: 17 Yaşındaki Genç Öldü - Resim : 1

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücülerini hastanelere kaldırdı. Aşçıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü kaçarken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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