Muğla'da Feci Kaza: 17 Yaşındaki Genç Öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Taşyaka Mahallesi'nde bir kamyonet, Muhammet Şeyda Aşçıoğlu'nun (17) kullandığı motosiklet ile S.R.C.'nin yönetimindeki plakalı motosikletle çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücülerini hastanelere kaldırdı. Aşçıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü kaçarken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA