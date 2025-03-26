Jandarma Harekete Geçti, 3 Yıl Sonra Kocaeli'de Yakalandı
Erzurum'da 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Kocaeli'de yakalanarak cezaevine gönderildi.
Erzurum'da, hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 3 yıl sonra Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.
Hırsızlık, sahtecilik ve kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlardan 11 ayrı kaydı bulunan hükümlü, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nın uzun süren takibinin ardından Kocaeli'nde gözaltına alındı.
5 gün süren fiziki takibin ardından, firari hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA