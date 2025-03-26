Jandarma Harekete Geçti, 3 Yıl Sonra Kocaeli'de Yakalandı

Erzurum'da 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Kocaeli'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Harekete Geçti, 3 Yıl Sonra Kocaeli'de Yakalandı

Erzurum'da, hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 3 yıl sonra Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.

Hırsızlık, sahtecilik ve kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlardan 11 ayrı kaydı bulunan hükümlü, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nın uzun süren takibinin ardından Kocaeli'nde gözaltına alındı.

Jandarma Harekete Geçti, 3 Yıl Sonra Kocaeli'de Yakalandı - Resim : 1

5 gün süren fiziki takibin ardından, firari hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

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