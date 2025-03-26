Karşı Şeride Geçen Otomobil Motosiklete Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde otomobil karşı şeride geçerek, seyir halindeki motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Çalışan (49), ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin karşı şeride geçtiği ve yolunda ilerleyen kurye motoruna çarptığı anlar yer aldı. Kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA