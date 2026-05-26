Camide İmama Saldıran Zanlı Tutuklandı

İstanbul Bahçelievler’de camide temizlik yaptığı sırada imam Selami Beyaztaş’a saldıran şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre camide temizlik yapan imam Selami Beyaztaş, F.C.Y. isimli kişinin saldırısına uğradı. Darp sonucu yaralanan imamın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kimliği kısa sürede tespit edilen 38 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken, yapılan incelemede daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.C.Y., 'kamu görevlisine karşı kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

