Camide hilafet propagandasına valilik izin vermedi

Köklü Değişim Medya tarafından hazırlanan Atatürk ve devrim kanunlarının eleştirildiği belgesel, Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.

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Camide hilafet propagandasına valilik izin vermedi

Hizb-ut Tahrir grubuna yakınlığıyla bilinen Köklü Değişim Medya tarafından hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk ve devrim kanunlarının eleştirildiği hilafet belgeselinin gösterimi Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.

Hilafetin kaldırılmasının 100. yıl dönümünde, tartışmalı açıklamalarıyla tanınan Halil Konakçı'nın imamlık görevini üstlendiği Ankara'daki Melike Hatun Camisi'nin konferans salonunda, "Hilafet Belgeseli" galasının düzenlenmesi planlandı. Mustafa Kemal Atatürk ve devrim kanunlarının eleştirildiği "Kayıp Asırdan Müjdelenen İstikbale" isimli belgesel, şeriat yanlısı olarak bilinen Hizb-ut Tahrir grubuna yakınlığıyla bilinen Köklü Değişim Medya tarafından hazırlandı. Belgeselin ilk gösterimi, 2 Mart tarihinde Melike Hatun Camii Konferans Salonu'nda gerçekleştirilmesi öngörülüyordu.

Sözcü'den Tarık Işık'ın haberine göre, Ankara Valiliği’nden camideki gösterime izin çıkmadı. Bunun üzerine Hilafet Belgeseli’nin ilk gösterimi Köklü Değişim Medya Merkez Konferans Salonu’nda yapıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk Hilafet
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