Prof. Ahmet Ercan'dan Çanakkale depremi sonrası uyarı: Beklenen büyüklüğü açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ''M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir.'' dedi.

Prof. Ahmet Ercan'dan Çanakkale depremi sonrası uyarı: Beklenen büyüklüğü açıkladı

Çanakkale Yenice'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Bursa, Balıkesir, Yalova, İstanbul ve pek çok çevre ilde paniğe neden oldu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 4.9 büyüklüğündeki depremin, 'gerginlik' belirtisi olduğunun altını çizerek uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şu ifadeleri kullandı:

Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir.

Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice’ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu’na uzanmaktadır. Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur.

Prof. Ahmet Ercan'dan Çanakkale depremi sonrası uyarı: Beklenen büyüklüğü açıkladı - Resim : 1

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Prof. Ahmet Ercan'dan Çanakkale depremi sonrası uyarı: Beklenen büyüklüğü açıkladı Prof. Ahmet Ercan'dan Çanakkale depremi sonrası uyarı
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