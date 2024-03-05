Burdur'da 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Burdur’da akrabalarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

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Burdur'da 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Burdur'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Burç Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Medine Aycan'a (69) ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla girilen evde Aycan, hareketsiz bulundu. Sağlık ekibi Medine Aycan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölümü şüpheli değerlendirilen Aycan'ın cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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