Çanakkale depreminde 1 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir yurttaşın ikinci kattan atlaması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca’nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bu akşam Çanakkale Yenice’de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun.”

Kaynak: AA