Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu

kocaeli'de bir kişi, ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı tabancayla vurdu.

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Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir şahıs, ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı sağ bacağından tabancayla vurdu. Hastanedeki tedavisinin ardından muhtar taburcu edilirken, polis kaçan sahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak’taki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Ş., ramazan ayında davul çalmak istediğini, Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan’a (40) söyledi. Metin Kaplan ise Samet Ş.’nin başka mahallede ikamet ettiğini belirterek teklifini reddetti.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Samet Ş. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Metin Kaplan’a tek el ateş etti. Sağ bacağına kurşun isabet eden Metin Kaplan acı içinde yere yığılırken, Samet Ş. kaçtı. Silah sesiyle aşağıya inen yakınları yaralanan Metin Kaplan’ı kendi aracıyla özel bir hastaneye götürdü.

Hastane yetkililerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla Metin Kaplan’ın ikamet ettiği Şehit Mehmet Sokak’taki binaya polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve binada incelemelerde bulundu.

Metin Kaplan ise tedavisini ardından taburcu edildi. Polis, kaçan Samet Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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