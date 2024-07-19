Cami Bahçesinde Bıçaklı Kavga! 2 Çocuk Yaralandı

Kayseri’de iki grup arasında çıkan kavgada kan aktı. Cami bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı.

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Cami Bahçesinde Bıçaklı Kavga! 2 Çocuk Yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Esnaflar Sitesi parkında saat 21.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Parkın yanında yer alan Esnaflar Sitesi Camii bahçesine taşan kavgada, 16 yaşındaki E.N.A. ve 17 yaşındaki A.T. O.B.’nin bıçak çekmesi sonucu yaralandı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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