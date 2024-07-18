Zabıtayla Seyyar Satıcılar Arasında Taşlı Sopalı Kavga! 15 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri ile karpuz satan seyyar esnaf arasında taş ve sopalı kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği olayda, 4'ü zabıta memuru 15 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi de gözaltına aldı.
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Şanlıurfa'nın Devteşti Mahallesi'nde, öğleden sonra zabıta ekipleri, boş bir arazide karpuz satan esnaftan tezgahını kaldırmasını isteyince tartışma çıktı. Tartışma, bölgeye gelen esnafın yakınları ve diğer seyyar satıcıların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
POLİS KAVGAYI SONLANDIRDI
Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopayla saldırırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlanırken, yaralanan 4'ü zabıta memuru 15 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ise gözaltına aldı.
Kaynak: DHA
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