51 Kişiye Mezar Olan Furkan Apartmanı Davasında Gözler Karar Gününde

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı davasında tutuklu sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilirken, firari sanıklar Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

19 Temmuz'da görülecek karar duruşması öncesi, Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler ve Nizipli yurttaşlar, "adalet" için bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş sırasında, "51 canımız için adalet istiyoruz", "adalet yerini bulsun", "asrın felaketi değil asrın cinayeti" ve "adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşındı ve "Gün gelecek devran dönecek, katiller bize hesap verecek" sloganı atıldı. Yürüyüşün ardından açıklama yapıldı.

'EMSAL BİR KARAR ÇIKMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Çöken Furkan Apartmanı'nda 19 yaşındaki oğlu Emre Şahin'i kaybeden Seçkin Şahin, "Deprem davalarını etkileyecek emsal bir karar çıkması için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hep birlikte olabilirsek adaleti sağlayabiliriz" diye konuştu.

'SUSMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ'

Furkan Apartmanı'nda yakınını kaybeden Erkan Şahin, depremde hayatını kaybeden 51 yurttaşın adını okudu, yurttaşlar "burada" diye haykırdı. Erkan Şahin, "Susmayacağız, unutmayacağız, adalet istiyoruz. 51 canımız için adalet istiyoruz. Onlar sadece bu son uykuya dalmışlardı. Bir avuç kar hırsından gözü dönmüş insanların binaya verdiği zarardan habersizlerdi. Deprem onları amansız yakaladı. Deprem değil cinayet" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA