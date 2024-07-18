Yalova Adliyesi Önünde Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 9 Gözaltı

Yalova Adliyesi'nde görülen bir duruşma sonrası, iki grup arasında yol üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Yalova Adliyesi Önünde Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 9 Gözaltı

Yalova Adliyesi'nde görülen bir duruşma sonrası, iki grup arasında yol üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

O.K. (29) ve C.O. (40) isimli kişiler tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Adliyede görevli polisler havaya ateş ederek müdahalede bulundu. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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