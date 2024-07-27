Çala Çala Gezdiler: Balıkesir Burdur Arası Hırsızlık

Balıkesir’den motosiklet çalan iki şüpheli, gezerek gittikleri Burdur’da da otomobil çaldı. Burdur’da motosikleti olay yerine bırakarak tekrar Balıkesir’e dönen şüpheliler iki ilin polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Çala Çala Gezdiler: Balıkesir Burdur Arası Hırsızlık

Geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan olayda, Burdur Atatürk Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde park halinde bulunan otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Y.Ç. ve N.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Takibe alınan şüphelilerin Balıkesir’de olduğu anlaşılınca Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerle koordineli çalışma yürütüldü. Şüpheliler, çaldıkları otomobille birlikte yakalandı.

Çala Çala Gezdiler: Balıkesir Burdur Arası Hırsızlık - Resim : 1
Öte yandan, şüphelilerin Burdur’a da Balıkesir’den çaldıkları motosikletle geldikleri ve otomobili çaldıktan sonra olay yerinde bıraktıkları belirlendi.
İki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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