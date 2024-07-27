Bartın'da Bir Kişi Umuma Açık Tuvalette Ölü Bulundu

Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi'nde kamuya açık olan bir tuvalette, bir kişinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bartın'da Bir Kişi Umuma Açık Tuvalette Ölü Bulundu

Bartın'da bir kişi kent merkezindeki umuma açık tuvalette ölü bulundu.

Kemerköprü Mahallesi Rüştiyeler Sokak'ta umuma açık tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nizamettin A. (74) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Nizamettin A'nın cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

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