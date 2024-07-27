AKP’li Vekilden İBB’ye Teşekkür: ‘Borçlarının Ödenmesiyle İlgili Girişim Başlattılar’

Son günlerde belediyelerin vergi ve SGK borçlarının gündem oldu. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “İBB’nin toplam bütçesi 500 milyarın üzerinde. SGK borcu 2024 için 3 milyar 250 milyon. Yani bu 500 milyarlık bütçeden 3 milyar liralık bir borcu ödemek bu belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez.” dedi. Usta, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarının ödenmesiyle ilgili girişim başlattığını bu yapıcı tutumlarından dolayı da teşekkür ettiğini söyledi.

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AKP’li Vekilden İBB’ye Teşekkür: ‘Borçlarının Ödenmesiyle İlgili Girişim Başlattılar’

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada borçlu belediyelere değindi. Usta, şunları söyledi:

"Sigorta prim borçlarının ödenmesiyle ilgili atılan adımdan neden rahatsız olundu. Belediyeleri sıkıştırarak bütçelerinin kısıtlanmaya çalışıldığını iddia ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam bütçesi 500 milyarın üzerinde. SGK borcu 2024 için 3 milyar 250 milyon. Yani bu 500 milyarlık bütçeden 3 milyar liralık bir borcu ödemek bu belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez. Bu SGK için önemli bir miktardır, bunun ödenmesi uzlaşmacı bir yaklaşımla sağlamak için yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış, bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Bu konunun saptırılmaması milletin çıkarları, hizmetin devam ettirilmesi amacıyla SGK yapılandırılmasının, borçların ödenmesinin millete hizmet amaçlı olduğunu vurggulamak istiyorum."

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Kaynak: ANKA

Etiketler
İBB Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Vergi Vergi Borcu AKP
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