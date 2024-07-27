Adana LGBTİ+ Dayanışması Duyurdu: Sınır Dışı Edilen Suriyeli Trans Kadın Öldürüldü

Adana LGBTİ+ Dayanışması sosyal medyadan yaptığı açıklamada Suriyeli trans kadın M.E'nin öldürüldüğünü duyurdu. İşte o paylaşım:

“Adana’da suriyeli trans kadının, özel sağlık bilgileri izinsiz olarak paylaşılmış ve nefret söylemine maruz kalmıştır. Bu durum, kişisel hakları ve mahremiyeti ihlal edilmişti. Trans kadın M.E, yaşanan olayların ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan sınır dışı edilmişti. Maalesef 5 gün önce yaşamını yitirdiğini öğrendik. Türkiye’nin LGBTİQ+ sığınmacı ve mülteciler için ‘’güvenli ülke’’ olarak tanımlanmasından derhal vazgeçilmelidir.”

Suriyeli trans kadının 5 Temmuz’da sosyal medyada HIV ile yaşadığı ifşa edilmişti. Mülteci trans kadın M.E’yi hedef alan söylemler M.E’nin sınırdışı edilmesi kararıyla sonuçlanmıştı.