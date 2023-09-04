Caddeden karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde caddeden karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaralanan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Caddeden karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı: 1 yaralı

Akşam saatlerinde yaşanan olayda, gittiği düğün salonundan çıkıp caddeden karşıya geçmeye çalışan 58 yaşındaki Seher Yanaz’a, sürücüsünün E.D. olduğu öğrenilen 67 ND 688 plakalı Dacia marka otomobil çarptı.

Yaralanan Seher Yanaz ambulans ile Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulans acil servis önüne geldiğinde kapıyı Seher Yanaz’ın hastanede çalışan temizlik görevlisi oğlu Ramazan Yanaz açtı. Annesini o halde gören Ramazan Yanaz göz yaşlarına hakim olamadı.

İlk müdahalenin Devrek Devlet Hastanesinde yapılmasının ardından Zonguldak Bülent Ecevit hastanesine sevki gerçekleşen Seher Yanaz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Emniyet güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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