CHP İzmir'in acı kaybı

17. Dönem HP/SHP Milletvekili, TPB İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Aşkın Toktaş hayatını kaybetti.

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CHP İzmir'in acı kaybı

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

17. Dönem HP/SHP Milletvekili, TPB İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Aşkın Toktaş (73) bugün yaşamını yitirdi. Toktaş, yarın (salı) günü Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrasında İzmir'de toprağa verilecek.

Toktaş'ın kaybı nedeniyle TPB İzmir Şubesi Yönetim Kurulu şu taziye mesajını yayınladı:

"Çok değerli arkadaşımız, yönetim kurulu üyemiz, 17. dönem İzmir Milletvekili Akı Aşkın Toktaş'ı kaybettik. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Işıklar içinde uyusun."

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