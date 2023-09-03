CHP'li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu aleyhine finanse edilen gazetecileri belgeleriyle açıklayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, daha önce Kılıçdaroğlu'nun da gündeme getirdiği "para alan gazeteciler" iddiasıyla ilgili konuştu. Erdem, “Birtakım kaynaklardan desteklenerek, finanse edilerek Kılıçdaroğlu aleyhine faaliyetler yapan gazeteciler olduğunu ifade ettim. Bunlarla ilgili belgeler bende mevcut. Günü geldiğinde, bunları açıklayacağız, belgeleriyle açıklayacağız” dedi.

tv100'deki Eşit Ağırlık programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce bir canlı yayında sarf ettiği "Para alan gazeteciler var" iddiasına ilişkin konuşan Erdem, şunları söyledi:

“Birtakım kaynaklardan desteklenerek, finanse edilerek Kılıçdaroğlu aleyhine faaliyetler yapan gazeteciler olduğunu ifade ettim. Bunlarla ilgili belgeler bende mevcut. Günü geldiğinde, bunları açıklayacağız, belgeleriyle açıklayacağız.”