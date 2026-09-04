Büyükçekmece Sahilinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Büyükçekmece sahilinde yeşil alanda çıkan yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Büyükçekmece Sahilinde Çıkan Yangın Söndürüldü
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Yangın, saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahildeki yeşil alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ağaçlık alana yayılmasıyla, vatandaşlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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