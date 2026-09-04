Başaran Aksu ve Gökay Çakır Tahliye Edildi

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Sincan Cezaevi’nde 10 gündür tutuklu bulunan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında tahliye kararı verildi. Medyascope'un haberine göre Çakır ve Aksu cezaevinden çıktı.

NE OLMUŞTU?

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı madenlerde aylardır ödenmeyen ücret ve işçilik alacakları için Ankara’da eylem yapan Başaran Aksu ve Soma’da bulunan Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alınmalarının ardından 26 Ağustos’ta tutuklandı. Aksu, tutukluluğunun beşinci gününde açlık grevine başlamıştı.