Bakan Gürlek Duyurdu: Yeni Nesil Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 42 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'da 3 Kayseri'de ise bir olmak üzere toplam 4 yeni nesil suç örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 42 kişi gözaltına alındı.

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Bakan Gürlek Duyurdu: Yeni Nesil Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 42 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'da 3 ve Kayseri'de bir olmak üzere toplam 4 yeni suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 46 kişi hakkında gözaltı karar verilirken, şüphelilerden 42'si yakalandı.

Operasyonlarda uyuşturucu, silah, mühimmat, çek ve senet ele geçirildi.

'YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde: "Yeni Nesil Suç Örgütlerine Geçit Vermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gençlerimizi suça ve şiddete özendirmeye çalışan yapılara karşı adli ve güvenlik birimlerimiz güçlü bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor.

ANTALYA VE KAYSERİ'DE 46 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Bu kapsamda bugün Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, Antalya ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerimizle koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar gerçekleştirildi.

ANTALYA'DA ÜÇ YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜ HEDEF ALINDI

Antalya’da, üç ayrı yeni nesil suç örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğü veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ'DE 89 SUÇ EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN ÖRGÜTE 5 KENTTE BASKIN

Kayseri’de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu önemli operasyonları başarıyla yürüten Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Antalya ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerimize ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.

Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütleri ve bunların tüm yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Suç örgütü Akın Gürlek Antalya Kayseri
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