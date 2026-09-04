Emniyet Şeridinde Feci Kaza! Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Bursa'da arızalanan kamyoneti emniyet şeridine çeken sürücü ile arkadaşı, aracı tamir etmek için altına girdi. Bu sırada kontrolden çıkan kamyonun kamyonete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 43 VA 955 plakalı palet yüklü kamyoneti arızalanınca emniyet şeridine çeken sürücüyle yanındaki arkadaşı, tamir için aracın altına girdi. Bu sırada Ertan G. idaresindeki 41 K 0102 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle emniyet şeridindeki kamyonete çarptı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin kamyonetin altından çıkardığı 2 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlenirken, diğeri ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kamyon şoförü Ertan G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada ölen ve yaralanan 2 kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

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Trafik kazası Bursa
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