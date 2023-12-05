81 yaşındaki vatandaş, nafaka ödemeyi 'unuttu', tutuklandı: Hüngür hüngür ağladı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unutan 81 yaşındaki vatandaş tutuklandı. Yaşlı vatandaş cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Züfrü Ş.(81), iddiaya göre eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan vatandaş , adliyeye sevk edildi.
Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen vatandaş, mahkemece tutuklandı.
Tutuklanan vatandaş, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.
Kaynak: İHA
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