81 yaşındaki vatandaş, nafaka ödemeyi 'unuttu', tutuklandı: Hüngür hüngür ağladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unutan 81 yaşındaki vatandaş tutuklandı. Yaşlı vatandaş cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.

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81 yaşındaki vatandaş, nafaka ödemeyi 'unuttu', tutuklandı: Hüngür hüngür ağladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Züfrü Ş.(81), iddiaya göre eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan vatandaş , adliyeye sevk edildi.

Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen vatandaş, mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan vatandaş, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.

Kaynak: İHA

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Bursa Mahkeme nafaka
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