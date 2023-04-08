Bursa'da su kesintisi!
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Nilüfer ilçesinde su kesintisi olacağını duyurdu.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi ve civarında 10 Martta su kesintisi olacağını duyurdu.
Bursa'da su kesintisine ilişkin BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle:
"Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi ve civarında 10.04.2023 tarihinde, 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur."
Kaynak: Gerçek Gündem