Bursa'da su kesintisi!

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Nilüfer ilçesinde su kesintisi olacağını duyurdu.

Bursa'da su kesintisi!

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi ve civarında 10 Martta su kesintisi olacağını duyurdu.

Bursa'da su kesintisine ilişkin BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi ve civarında 10.04.2023 tarihinde, 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bursa
Yalı Çapkını dizisi transfere doymuyor! Kadroya 2 bomba oyuncu daha! Yalı Çapkını dizisi transfere doymuyor! Kadroya 2 bomba oyuncu daha!
AKP'li belediye cami satmaya devam ediyor: 'Sistematik yağma' AKP'li belediye cami satmaya devam ediyor
En utangaç 4 burç! Onlar hiç özgür değiller ve çok sıkıcılar.. En utangaç 4 burç! Onlar hiç özgür değiller ve çok sıkıcılar..
İstanbul'da taksici vurgunu: Dolmabahçe'den Taksim'e 385 TL istedi! İstanbul'da taksici vurgunu!
ÇOK OKUNANLAR
Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı
Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi.. Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..
Selçuk Geçer 'dolar çakılacak' dedi: Yatırımınızı bu tarafa kaydırın Selçuk Geçer 'dolar çakılacak' dedi: Yatırımınızı bu tarafa kaydırın