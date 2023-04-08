İstanbul'da taksici vurgunu: Dolmabahçe'den Taksim'e 385 TL istedi!

İstanbul'da Dolmabahçe’den Taksim’e gitmek isteyen turistlerden 385 lira istediği öne sürülen taksiciye ceza yağdı.

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İstanbul'da taksici vurgunu: Dolmabahçe'den Taksim'e 385 TL istedi!

Dün öğle saatlerinde Dolmabahçe’den Arjantinli Alihandra ve Pablo Cadel isimli iki karı kocayı alan taksi şoförü Murat Akpolat, Taksim’e geldiğinde turistlerden 385 lira ücret istedi.

Bunun üzerine takside kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Taksim Meydanı’nda turizm polisini gören Arjantinli çift, polisin yanına giderek taksici hakkında şikayette bulundu. Şikayetlerinin ardından polis ekipleri, taksicinin evraklarını inceleyerek taksi içerisinde arama yaptı.

TAKSİCİYE CEZA YAĞDI

Polis ekipleri taksiyi aramalarının ardından şoföre 4 bin 936 lira para cezası kesti. Akpolat’ın ehliyetine 20 gün süreyle el konulurken taksi ise çekiciyle kapalı otoparka çekildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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