AKP'li belediye cami satmaya devam ediyor: 'Sistematik yağma'

Deprem toplanma alanı da olan park alanını yapılaşmaya açmasıyla hafızalara kazınan İstanbul’daki AKP’li Çekmeköy Belediyesi, üzerinde okul, cami ve sağlık tesislerinin yer aldığı arazilerini satacak. Muhalefetin yönettiği belediyelere, hayata geçirmek istedikleri projelere ve kredi taleplerine engel üstüne engel çıkaran iktidar “Ali Cengiz oyunlarıyla” kendi belediyelerine kaynak yaratıyor.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Çekmeköy Belediye Meclisi’nin nisan ayı oturumunda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi görüşüldü. Teklifte belediyeye ait olan, üzerinde cami, ağız ve diş sağlığı merkezi ile aile sağlığı merkezlerinin bulunduğu beş arazinin yaklaşık 21 milyon TL bedel ile Hazine’ye devredileceği belirtildi. Belediye, devrettiği taşınmazların karşılığında da Hazine’den Ömerli Mahallesi’ndeki yaklaşık 7 bin metrekare ile 7 bin 400 metrekarelik arazileri alacak. Bu iki arazinin toplam bedeli ise yaklaşık 21 milyon TL olarak belirlendi.

Bu karar Belediye Meclisi’nde CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin tüm itirazlarına ve tepkisine rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Söz konusu taşınmazların satış gerekçesi de “Salgının belediyemize ekonomik etkilerinin an alt düzeyde tutulması ve yatırımlara kaynak sağlanması” olarak açıklandı.

SİSTEMATİK BİR YAĞMA

CHP’li Meclis Üyesi Sami Yayla, Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “Kaynak yaratma adına, kamuya ait yerleri kamuya satıyorsunuz. Bunu sistematik bir yağma olarak görüyoruz. Önce okul yerlerini sattınız, şimdi de üzerinde cami, aile sağlığı merkezi ile ağız ve diş sağlığı merkezi olan yerleri Ömerli’de bulunan ve Hazine’ye ait olan arsalarla takas edeceksiniz. Sonrasında da bu yerleri arsa lobilerinin önüne koyacaksınız. Biz bunu çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin Hazine’ye satacağı iki cami ile üç sağlık tesisi şu şekilde:

•Mehmet Akif Mahallesi’ndeki İskilipli Atıf Efendi Camii

•Mimar Sinan Mahallesi’ndeki 11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

•Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Şerafettin Öztürk Camii

•Soğukpınar Mahallesi’ndeki Çekmeköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

•Sultançiftliği Mahallesi’ndeki 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

OKULLARI DA SATMIŞLAR

AKP’li Çekmeköy Belediyesi 2021 yılının Ocak ayında da üzerinde ilkokul, ortaokul ve meslek lisesinin bulunduğu tam altı ayrı taşınmazı Hazine’ye sattı. Çekmeköy Belediyesi’nin 6 Ocak 2021 tarihli toplantısından Sultançiftliği, Taşdelen, Kirazlıdere ve Aydınlar Mahallesinde bulunan altı okul alanının Hazine’ye satılmasına karar verildi. Belediye bu işlemle de hem vergi borcunu sildirdi hem de Hazine’den ranta uygun araziler aldı. Bu karar AKP’li ve MHP’li belediye meclis üyelerinin oy çokluğuyla alınmıştı.