Bursa'da Korku Dolu Anlar!

Bursa'da 2 otomobile daha sıçrayan yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da Korku Dolu Anlar!

Bursa'd'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Otokoop'ta traik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa sürede 2 otomobile daha sıçradı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangında hasar gören otomobillerin, hurda

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