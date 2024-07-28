Tartıştığı Kişiyi Vurdu, Polise Ateş Açtı!

Konya'da bir kişi, parkta tartıştığı kişiyi bacağından tabancayla vurdu. Saldırgan daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açtı.

Tartıştığı Kişiyi Vurdu, Polise Ateş Açtı!

Konya'da saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Şefikcan Caddesi üzerinde bulunan parkta korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Kemal A., henüz ismi belirlenemeyen 1 kişi ile tartışmaya başladı. Kimliği belirlenemeyen kişi, yanında bulunan tabancayla Kemal A.'nın bacağına 2 el ateş etti. Bu sırada park yakınlarındaki polis ekiplerini fark eden şüpheli, aynı tabancayla polis ekiplerine ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemal A., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı Kemal A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, bir kişiyi yaralayan daha sonra polis ekiplerine ateş açan şüphelinin olay yerine yakın okula kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri sınıflara merdiven yardımıyla çıkarak kontrol etti. Kontroller sırasında bir kişinin ikinci ihbarı üzerine ağaçta aranan şüphelinin izine rastlanmadı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: İHA

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